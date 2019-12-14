Суд Судана сократил срок экс-президенту страны в пять раз

Суд Судана сократил тюремный срок экс-президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом.

Ранее в субботу аль-Башира приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции. Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал «Аль-Хадас», передает ТАСС.

Как заявил в конце оглашения приговора судья, «в связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращен с 10 до двух лет». Свергнутому президенту Судана на данный момент исполнилось 75 лет.

Напомним, в начале декабря СМИ сообщали, что аль-Баширу грозит смертная казнь за участие в военном перевороте 1989 года и свержении действовавшего на тот момент правительства.