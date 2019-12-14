Власти Москвы предложили поменять названия станций МЦД

Название ряда станций Московских центральных диаметров (МЦД) изменят, чтобы избежать путаницы среди пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В департаменте рассказали, что когда началась работа над реализацией проекта МЦД, начали поступать обращения пассажиров «о возможных затруднениях в навигации, вызванных неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга», передает РИА «Новости».

Департамент совместно с ОАО «РЖД» и правительством Московской области составили перечень подобных наименований с последующей корректировкой для повышения удобства и актуальности навигации.

«Исторически многие остановочные пункты получали названия, аналогичные станциям, на которых они располагались, при этом, со временем, железнодорожные станции увеличивались в размерах, а рядом появлялись более актуальные топонимические объекты. Самый яркий пример - это остановочный пункт, расположенный на станции Крюково», – рассказали в пресс-службе.

Так, пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой из поездов ему садиться и до какой остановки ехать. Отмечается, что для повышения удобства навигации платформа получит название Зеленоград, при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях), останется неизменным, учитывая историческую значимость станции.

«Другая проблема, когда названия остановочных пунктов совпадают с названиями станций метро или МЦК, находясь при этом на большом расстоянии друг от друга - Перово, Ховрино, Люблино. И наоборот, пассажирам доставляет неудобство, когда находящиеся в одном месте станции метро, МЦК и ж/д имеют разные названия. Например, о.п. Ленинградская и МЦК «Стрешнево», – отметили в департаменте.

Чтобы интегрировать новый вид транспорта в существующую систему, было необходимо где-то унифицировать названия станций метро, МЦК и будущих МЦД, а где-то наоборот развести.

В связи с этим, департамент транспорта выступил с предложением к ОАО «РЖД» скорректировать наименования ряда станций.

«В первую очередь это касается станций будущих диаметров - МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский»: Ленинградская – Стрешнево, Тушино – Тушинская, Ржевская – Рижская, Кунцево-1 – Кунцевская», – рассказали в пресс-службе.

Станция Люблино будет назваться Кубанской, а Москва-Бутырская получит название «Савеловская». Станцию МЦД-1 Инновационный центр предложено переименовать в Сколково, при этом «одноименной станции Киевского направления МЖД будет дано название Мещерская».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении числа вагонов в поездах МЦД.