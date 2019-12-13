Грета Тунберг захотела в отпуск

Несовершеннолетняя экологическая активистка Грета Тунберг решила устроить себе отдых после кампаний по защите окружающей среды.

«Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть», – сказала Тунберг, передает «Интерфакс».

Напомним, в среду Time объявил девушку «Человеком года». Сама Тунберг с удивлением отреагировала на это.