Путину показали прототип новейшего российского грузовика

Президент России Владимир Путин в ходе визита на завод «КамАЗ» осмотрел новейшие разработками компании, в том числе глава государства ознакомился с прототипом нового грузовика.

Президенту показали прототип грузового автомобиля «КамАЗ-2020» (КамАЗ-54907, получивший собственное имя Continent), сообщает «Интерфакс».

Новый грузовик имеет третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику. Кабина оборудована микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником, также в ней установлен современный дисплей бортовой системы.

Президент лично осмотрел кабину. «Супер!» – сказал Путин. Фото публикует Twitter РИА «Новости».

Главе государства также продемонстрировали грузовик нового семейства «КамАЗ 54901» с кабиной семейства К5, серийное производство грузовика планируется начать в 2020 году. Путин оставил свой автограф на одном из таких автомобилей.

Российский лидер также ознакомился с новым двигателем Р-6 для данных грузовиков. Главе государства показали модели новых самосвалов поколения К5 и К4, образец беспилотного самосвала, грузовой автомобиль на газе и салон беспилотного шаттла для городских перевозок.

Президент сравнил завод «КамАЗ» с птицей Феникс, указывая на то, как завод восстановился после событий 1990-х годов. Об этом Путин заявил на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным.

«Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году, – прим. ВЗГЛЯД) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, – как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству», – сказал Путин, сообщает РИА «Новости».

Пожар произошел 14 апреля 1993 года, завод «КамАЗ» по производству двигателей был полностью уничтожен. Ущерб составил около 150 млн долларов. Производство было восстановлено к концу того же года.

Напомним, Путин посетил завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз», который является одним из крупнейших российских предприятий по производству двигателей и силовых агрегатов.