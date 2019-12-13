Путину показали прототип новейшего российского грузовика

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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона рискует стать таким же провалом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Джонсон получает практически неограниченные полномочия и два чемодана собственных принципиально невыполнимых обещаний – и по взрывному росту экономики и доходов, и по уничтожению преступности и наведению порядка на улицах, и по созданию лучшей в мире системы здравоохранения здесь и сейчас. Подробности...

Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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              Путину показали прототип новейшего российского грузовика

              13 декабря 2019, 21:05

              Текст: Елизавета Булкина

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              Президент России Владимир Путин в ходе визита на завод «КамАЗ» осмотрел новейшие разработками компании, в том числе глава государства ознакомился с прототипом нового грузовика.

              Президенту показали прототип грузового автомобиля «КамАЗ-2020» (КамАЗ-54907, получивший собственное имя Continent), сообщает «Интерфакс».

              Новый грузовик имеет третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику. Кабина оборудована микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником, также в ней установлен современный дисплей бортовой системы.

              Президент лично осмотрел кабину. «Супер!» – сказал Путин. Фото публикует Twitter РИА «Новости».

              Главе государства также продемонстрировали грузовик нового семейства «КамАЗ 54901» с кабиной семейства К5, серийное производство грузовика планируется начать в 2020 году. Путин оставил свой автограф на одном из таких автомобилей.

              Российский лидер также ознакомился с новым двигателем Р-6 для данных грузовиков. Главе государства показали модели новых самосвалов поколения К5 и К4, образец беспилотного самосвала, грузовой автомобиль на газе и салон беспилотного шаттла для городских перевозок.

              Президент сравнил завод «КамАЗ» с птицей Феникс, указывая на то, как завод восстановился после событий 1990-х годов. Об этом Путин заявил на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным.

              «Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году, – прим. ВЗГЛЯД) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, – как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству», – сказал Путин, сообщает РИА «Новости».

              Пожар произошел 14 апреля 1993 года, завод «КамАЗ» по производству двигателей был полностью уничтожен. Ущерб составил около 150 млн долларов. Производство было восстановлено к концу того же года.

              Напомним, Путин посетил завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз», который является одним из крупнейших российских предприятий по производству двигателей и силовых агрегатов.


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