В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв»

Победителей конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» наградили премией «Цифровые вершины».

Победители конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали о своих проектах и приняли участие в премии.

12-13 декабря в Москве прошла ежегодная Российская неделя интернета, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках недели организована премия «Цифровые вершины», где были представлены лучшие ИТ-решения страны.

Команда «Спираль» получила специальную награду «Цифровые вершины»: Лучшее ИТ-решение «Цифрового прорыва» 2019.

Неделя Российского Интернета (Russian Internet Week – RIW) крупнейшая в России конференции и выставка высоких технологий, которая проходит с 2008 года. Более 10 тыс. участников – представителей бизнеса, государства, стартапов – собираются на этой площадке для обмена опытом. В этом году помимо мастер-классов, форумов и бизнес-завтраков на RIW была организована премия «Цифровые вершины».

Премия ИТ-проектов «Цифровые вершины» – конкурс российских разработчиков, которые создают ИТ-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. На премии были представлены одни из лучших проектов конкурса «Цифровой прорыв».

Команда «Спираль» из Санкт-Петербурга рассказала о платформе, работающей как единая цифровая экосистема для формирования базы профессионалов с цифровым профилем и проектных команд для решения бизнес-кейсов. В финале конкурса «Цифровой прорыв» эта команда работала над решением задачи АНО «Россия – страна возможностей».

Команда 4Logic из Томска разработала цифровую систему для ускоренной автоматизации промышленности и контроля технических процессов. Сборная команда Санкт-Петербурга и Москвы RSX создала приложение, популяризирующее раздельный сбор отходов. Команда Prime Care, представленная участниками из Владикавказа, Нальчика и Уфы, разработала облачное решение, позволяющее осуществлять продажу защищенных электронных билетов на любые виды мероприятий.

В ходе презентаций жюри премии высоко оценили все решения. Команда «Спираль» из Санкт-Петербурга получила специальную награду «Цифровые вершины»: Лучшее ИТ-решение «Цифрового прорыва» 2019.

«Поздравляю команды, принимавшие участие в премии. Все конкурсанты достойно представили свои проекты. За время проведения «Цифрового прорыва» было создано более 1 тыс. ИТ-решений, многие из них уже активно внедряются в коммерческие компании или в государственные организации. Главной целью нашего конкурса было дать возможность профессиональным командам создать актуальные технологические решения для страны, и я рад, что эта задача успешно реализуется. Надеюсь, следующий сезон конкурса «Цифровой прорыв» подарит нам таких же мотивированных, амбициозных и профессиональных участников, готовых решать сложные и интересные задачи», – прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв».

Конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал конкурса состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире – он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3 тыс. ИТ-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 млн рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.