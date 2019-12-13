В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв»

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона рискует стать таким же провалом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Джонсон получает практически неограниченные полномочия и два чемодана собственных принципиально невыполнимых обещаний – и по взрывному росту экономики и доходов, и по уничтожению преступности и наведению порядка на улицах, и по созданию лучшей в мире системы здравоохранения здесь и сейчас. Подробности...

Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв»

              13 декабря 2019, 20:56

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              Победителей конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» наградили премией «Цифровые вершины».

              Победители конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали о своих проектах и приняли участие в премии.

              12-13 декабря в Москве прошла ежегодная Российская неделя интернета, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках недели организована премия «Цифровые вершины», где были представлены лучшие ИТ-решения страны.

              Команда «Спираль» получила специальную награду «Цифровые вершины»: Лучшее ИТ-решение «Цифрового прорыва» 2019.

              Неделя Российского Интернета (Russian Internet Week – RIW) крупнейшая в России конференции и выставка высоких технологий, которая проходит с 2008 года. Более 10 тыс. участников – представителей бизнеса, государства, стартапов – собираются на этой площадке для обмена опытом. В этом году помимо мастер-классов, форумов и бизнес-завтраков на RIW была организована премия «Цифровые вершины».

              Премия ИТ-проектов «Цифровые вершины» – конкурс российских разработчиков, которые создают ИТ-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. На премии были представлены одни из лучших проектов конкурса «Цифровой прорыв».

              Команда «Спираль» из Санкт-Петербурга рассказала о платформе, работающей как единая цифровая экосистема для формирования базы профессионалов с цифровым профилем и проектных команд для решения бизнес-кейсов. В финале конкурса «Цифровой прорыв» эта команда работала над решением задачи АНО «Россия – страна возможностей».

              Команда 4Logic из Томска разработала цифровую систему для ускоренной автоматизации промышленности и контроля технических процессов. Сборная команда Санкт-Петербурга и Москвы RSX создала приложение, популяризирующее раздельный сбор отходов. Команда Prime Care, представленная участниками из Владикавказа, Нальчика и Уфы, разработала облачное решение, позволяющее осуществлять продажу защищенных электронных билетов на любые виды мероприятий.

              В ходе презентаций жюри премии высоко оценили все решения. Команда «Спираль» из Санкт-Петербурга получила специальную награду «Цифровые вершины»: Лучшее ИТ-решение «Цифрового прорыва» 2019.

              «Поздравляю команды, принимавшие участие в премии. Все конкурсанты достойно представили свои проекты. За время проведения «Цифрового прорыва» было создано более 1 тыс. ИТ-решений, многие из них уже активно внедряются в коммерческие компании или в государственные организации. Главной целью нашего конкурса было дать возможность профессиональным командам создать актуальные технологические решения для страны, и я рад, что эта задача успешно реализуется. Надеюсь, следующий сезон конкурса «Цифровой прорыв» подарит нам таких же мотивированных, амбициозных и профессиональных участников, готовых решать сложные и интересные задачи», – прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв».

              Конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал конкурса состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире – он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3 тыс. ИТ-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

              Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 млн рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

              Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

              Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

              В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.


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