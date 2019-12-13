Эксперт: Реализация поручений президента позволит врачам уделять пациентам больше времени

Российские врачи смогут избавиться от лишней писанины и больше уделять внимания пациенту, так как у них появятся занимающиеся ведением медицинской документации помощники. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД академик Сергей Багненко, комментируя перечень поручений президента по развитию первичного звена здравоохранения. По его мнению, их выполнение повысит качество и доступность медпомощи.

«Скажем, очень важно, что расширяется использование среднего медперсонала и другого персонала во всех областях, где высшее медицинское образование необязательно. Имеется в виду заполнение всевозможной медицинской документации, работа с информационными системами. Как я понимаю, вводится должность помощника, который будет разгружать доктора. Врач сможет гораздо больше времени непосредственно контактировать с больными, а не заниматься одной только писаниной, заполнением отчетов, как сейчас», – сообщил академик Российской академии наук, хирург Сергей Багненко.

Обновление автопарка больниц, станций скорой помощи теперь тоже ускорится, причем контроль за исполнением этого поручения будет ежегодным. «Это очень важно. Парк машин скорой помощи в последние годы несколько раз у нас обновлялся, но это делалось по отдельным поручениям президента. Сейчас создается механизм своевременного, регулярного обновления определенного процента автотранспорта – при этом у большинства автомобилей срок службы теперь не может превышать пять лет», – уточнил Багненко.

Очень важно, что рекомендовано распространение общеврачебной практики в сельской местности, что позволит набрать дополнительный медицинский персонал в первичном звене в глубинке, где его так не хватает, сказал профессор.

«Я просмотрел все поручения, – они строго соответствуют духу и содержанию обсуждения на рабочих группах президиума Госсовета. Они формулированы именно так, как договаривались участники заседания. Поручения касаются практически всех мер, необходимых для улучшения ситуации в первичном звене», – сказал Багненко. По его словам, принятые меры касаются всей инфраструктуры – это, к примеру, не только обеспеченность медиков автотранспортом, но и подъездные пути к больницам.

Решения президента также помогут ускорить строительство новых поликлиник и больниц, полагает эксперт. «При нынешней процедуре, при последовательном заключении контрактов строительство очень сильно растянуто по времени. Поручениями предусматривается создать примерно такой механизм: если выделен земельный участок, то параллельно уже можно создавать проект здания и сразу планировать подключение его к инженерным сетям», – пояснил Багненко. По его оценке, новый механизм позволит сразу на годы ускорить строительство новых больниц.

«В общем, поручения очень полезные, названы ответственные за их реализацию, установлены конкретные сроки. Эти решения произвели на меня самое лучшее впечатление», – подытожил эксперт.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел в Светлогорске расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное ситуации в первичном звене медицины. В частности, он назвал недостаточным финансирование первичного звена, предусмотренного нацпроектом «Здравоохранение».

В пятницу Путин подписал перечень поручений по итогам заседания. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил правительству выделить 550 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов на медицинскую инфраструктуру первичного звена в рамках реализации региональных программ. Так, модернизация медучреждений должна идти за счет ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов – в пропорции 90% и 10% соответственно.

Путин также распорядился принять ряд мер для снижения нагрузки на медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи. Также должен быть усовершенствован документооборот в сфере здравоохранения, в том числе за счет более широкого использования электронных документов. Эта мера призвана снизить связанную с составлением отчетности нагрузку на медицинские организации.

Путин также поручил усовершенствовать порядок финансирования медицинских организаций, расположенных в малых или отдаленных населенных пунктах, с учетом социально-экономических факторов и природно-климатических условий конкретного региона.

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