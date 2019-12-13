К тушению горящего ангара в Петербурге привлекли пожарный поезд

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар в ангаре, площадь возгорания достигла 5 тыс. кв. м. На место ЧП направлен пожарный поезд и мобильная химико-радиометрическая лаборатория, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ТАСС, из здания было эвакуировано 100 человек, пострадавших, по предварительной информации нет. Тушением пожара занимаются более 170 пожарных, задействовано более 40 единиц спецтехники.

«К месту пожара направлен пожарный поезд», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС. Лаборатория направлена к месту происшествия для замера проб воздуха в районе пожара. Возгорание произошло на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и автозапчастями, рядом с ангаром находится авторынок.

Ранее в промышленной зоне на юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м.