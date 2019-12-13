Путин рассказал, каким для него был 2019 год

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Конгрессе США утвердили обвинение против Трампа
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу
Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений
Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно
Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Историческая победа Джонсона рискует стать таким же провалом
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Джонсон получает практически неограниченные полномочия и два чемодана собственных принципиально невыполнимых обещаний – и по взрывному росту экономики и доходов, и по уничтожению преступности и наведению порядка на улицах, и по созданию лучшей в мире системы здравоохранения здесь и сейчас. Подробности...
Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?
Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили
Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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