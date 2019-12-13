Путин рассказал, каким для него был 2019 год

Президент Владимир Путин заявил, что 2019 год для него был трудовым.

«Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», – отметил Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ», передает ТАСС.

Президент добавил, что когда начинается новый рабочий день, то он успевает забыть, чем завершился предыдущий. «Очень много идет прямо с колес», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что в жизни страны происходит множество разных событий.

«Самое главное – это сфера экономики, социальная сфера, надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы у людей повышались», – подчеркнул президент.

Самым важным событием 2020 года он назвал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Путин выразил благодарность коллективу «КамАЗа».

«То, что вы делаете, это очень здорово, страна может гордиться таким коллективом, как ваш. Вы реально своими руками укрепляете страну, и это не пустые слова. То, что вы делаете, реально вносит большой вклад в развитие нашей страны. Большое вам спасибо», – заключил глава государства.

В новогоднем обращении в 2018 году Путин призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему.