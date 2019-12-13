В 541 научном журнале в России выявлены нарушения

Комиссия при президиуме Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований за год выявила нарушения при публикации статей ученых в 541 научном журнале России, сообщил председатель комиссии Виктор Васильев на ежегодном собрании Общества научных работников (ОНР).

«В 541 журнал были разосланы просьбы поправить дела с разными публикациями, исправить ситуацию. Большинство журналов восприняло это правильно. И я надеюсь, что это привело к улучшению их имиджа. Но, конечно, есть несколько случаев, когда люди лезли в бутылку, начали писать доносы, и с этим возникают большие проблемы», – сказал Васильев, сообщает ТАСС.

Он пообещал наказывать издания, публикующие опубликованные ранее исследования, статьи с плагиатом или допускающие другие нарушения научной этики. Издания, которые продолжат публиковать подобные материалы, будут исключать из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и интегрированной с ним крупнейшей российской электронной библиотеки научных публикаций eLibrary.

«В частности, публикации их авторов не будут учитываются при защите диссертаций. Они не будут входить в список работ, которые учитываются при защите диссертаций», – добавил глава комиссии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификациями научных исследований РАН борется с гомеопатией.