Путин поручил обеспечить переход к электронным документам в сфере медицины

Президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил Минздраву обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля 2020 года.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения», – сказано в перечне поручений на сайте президента.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания президиума Госсовета решено направить на модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно 550 млрд рублей.

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