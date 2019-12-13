«Миротворец» решил вносить журналистов семи российских каналов в свою базу по умолчанию

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что будет вносить журналистов семи российских телеканалов в свою базу «без суда и следствия».

Скандальный ресурс опубликовал в Twitter список каналов, чьих сотрудников будут вносить в базу «по умолчанию: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ Мир», «Звезда», Life News, Russia Today, «Россия-24».

Ранее «Миротворец» заявил, что приезд журналистов телеканала «Звезда» на Украину якобы является «частью информационной спецоперации».

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