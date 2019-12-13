Во Франции полицейские застрелили приближавшегося к ним с ножом мужчину

В Париже мужчина угрожал ножом полицейским, он умер от полученных при задержании ранений.

Инцидент произошел утром 13 декабря, около 10.00 по местному времени (12.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина с ножом начал движение в сторону трех полицейских, которые патрулировали улицу. Он продолжил приближаться, несмотря на требования правоохранителей положить нож на землю.

После этого полицейские произвели пять выстрелов, мужчина получил раны в области грудной клетки и на ноге.

Нападение произошло в бизнес-квартале Дефанс у западной окраины города. В квартале есть офисы самых крупных французских корпораций и страховых компаний, в нем работают десятки тысяч граждан.

Также в квартале есть несколько торговых центров.

В октябре на вокзале во Франции задержали вооруженного двумя ножами мужчину, выкрикивавшего лозунги во славу Аллаха.