Ученые нашли самую глубокую точку на суше

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне нашли под ледником Денмана в Восточной Антарктиде самое глубокое место на суше.

«Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тыс. метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше», – сказал глава группы ученых Мэтью Морлигэма, который работал над проектом шесть лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Daily.

«Старые карты показывали менее глубокий каньон, но это было невозможно, чего-то не хватало», – отметил ученый.

Исследователи также определили особенности строения ледников в Антарктиде, которые могут увеличить риск серьезных последствий таяния льдов и отступления ледников.

Ранее ученые нашли под Антарктидой следы древнего суперконтинента – Гондваны.