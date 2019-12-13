Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей в пользу Мосгортранса

Симоновский районный суд Москвы постановил взыскать с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса».

«Суд постановил удовлетворить исковые требования истца в полном объеме и взыскать с ответчиков 657 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба», – зачитала решение судья Анастасия Лоскутова, передает ТАСС.

Из материалов судебного заседания следует, что 3 августа в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, в связи с чем ГУП «Мосгортранс» был причинен ущерб в размере более 657 тыс. рублей. Задержка произошла в связи с перекрытием проезжих частей участниками несогласованных акций в разных частях города.

С исками к организаторам несанкционированных акции, к обращались Мосгортранс, метрополитен, ресторан «Армения», московская полиция и другие. Коптевский суд Москвы 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранса» о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несанкционированных акций в центре столицы.

2 октября Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана «Армения» и взыскал более 240 тыс. рублей, посчитав обоснованными доводы истца о том, что ресторан на Тверской 27 июля был вынужден с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям приостановить работу, что привело к убыткам.

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