Соловьев сыронизировал над стихотворным ответом Зеленского Путину

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев оценил ответ президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, который процитировал детский стишок, говоря о поставках газа.

«Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла», – написал Соловьев у себя в Telegram-канале

Ранее на ответ Зеленского с иронией отреагировала и официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook. Она напомнила одну из главных новостей утра пятницы: СМИ: «Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина, процитировавшего стишок Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ. А у вас?». «А у нас газопровод», – заявил он».

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко,

а есть из блюдца не хотят!» – написала она.

В начале недели президент России Владимир Путин в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, оценивая перспективы заключения нового контракта на транзит и поставку газа, сказал: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

Путин тогда напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую, что позволит снизить цену для потребителей на 25%.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский придумал ответ на прозвучавшую фразу российского лидера Владимира Путина о газе.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

Напомним, что Соловьеву уже пришлось отвечать Зеленскому после прозвучавшего в Париже заявления об обуви ведущего.

А ранее сообщалось, что Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ.

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