Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Мурманске

Суд в Мурманске арестовал на два месяца задержанного сотрудниками ФСБ сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор*», он подозревается в том, что планировал устроить взрыв у административного здания.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказали в Октябрьском суде Мурманска, передает ТАСС.

Напомним, 11 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что силовиками была пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор*», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.

10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1983 года рождения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.