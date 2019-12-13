Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что внимательно следит за критикой работы ведомства, в том числе, в Telegram-каналах, отметив, что это позволяет улучшить работу.

«Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят», – рассказал Мединский, передает РИА «Новости».

По словам министра, информацию, которая появляется в Telegram-каналах, он тоже читает. «Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу», – подчеркнул он.

Мединский также рассказал, что рабочая группа по подготовке закона «О культуре» соберется в администрации президента на этой неделе, чтобы рассмотреть предпроектные предложения по данному документу.

«За подготовку закона «О культуре» отвечает рабочая группа администрации президента. Возглавляет ее Владимир Ильич Толстой. Проект к нам не поступал, не могу высказать свою позицию по отношению к тексту. На этой неделе мы собираемся в администрации президента, где будем рассматривать предпроектные предложения по этому закону. Думаю, тогда вы получите соответствующие комментарии», – сказал Мединский.

Ранее Госдума уже рассматривала законопроект «О культуре в Российской Федерации», но отклонила его. Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. В прошлом году президент Владимир Путин поручил своей администрации совместно с советом при президенте по культуре и искусству разработать концепцию закона «О культуре». На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается. В марте состоялись парламентские слушания по поводу законопроекта в Госдуме.