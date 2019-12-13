В бундестаге оценили реакцию России на высылку дипломатов

Реакция Москвы на высылку Германией двух сотрудников российского посольства была ожидаемой и логически понятной, заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«На мой взгляд, высылка двух российских дипломатов из Германии при всей, в целом, скудной, скорее политически сконструированной фактической базе, оказалась совершенно завышенной (реакцией) и дипломатически довольно неудачной. В этом и в обычном дипломатическом контексте эта реакция российской стороны была ожидаемой, а также логически понятной», – заявил Шлунд, передает РИА «Новости».

По словам депутата, данная ситуация «едва ли скажется негативно на довольно чувствительных, но в последние месяцы значительно улучшившихся германо-российских отношениях». Он призвал Москву и Берлин «идти на сознательное сближение, уделяя центральное значение прагматическим мерам по укреплению доверия и диалогу».

В четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин назвал «неоправданной» высылку немецких дипломатов из России.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.