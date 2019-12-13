ГА ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Резолюция под названием «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает все государства-участники соответствующих договоров выполнять все положения этих соглашений в полном объеме, передает РИА «Новости».

Согласно документу, Генассамблея ООН, считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Резолюция принята на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и испытании ранее запрещенных этим договором ракет, а также неясной судьбы договора СНВ-3.

Между тем глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

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