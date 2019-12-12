Двое насмерть отравились в Подмосковье

В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно от отравления, еще один несовершеннолетний госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

«Двенадцатого декабря в ГК «Дубовая роща» в г. о. Раменское в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован», – сказала Врадий РИА «Новости».

По предварительным данным, подростки могли погибнуть в результате отравления неустановленным веществом. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

Ранее на Алтае школьники отравились, выпив неизвестную жидкость из найденной бутылки.