Начата проверка по факту смерти жаловавшегося на врачей московского журналиста

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, скончавшегося от массивного кровотечения, сообщила пресс-служба СУ СК по столице.

«Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что несколько дней назад по причине открытия кровотечения мужчина, работающий журналистом, вызвал скорую помощь. Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. Из сообщения следует, что сегодня журналист скончался», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В столичном Депздраве также сообщили о начале служебной проверки. В ведомстве рассказали, что за несколько дней до вызова «скорой» журналист был прооперирован «по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ», сообщается на сайте Депздрава.

9 декабря в 23.42 мск к пациенту на вызов прибыла бригада скорой помощи. Фельдшеры провели осмотр и зафиксировали отсутствие кровотечения. Наложив повязку, врачи посоветовали журналисту приложить что-то холодное и посетить хирурга в поликлинике на следующий день. В ведомстве отметили, что состояние Виноградова было удовлетворительным.

Сам Виноградов после визита врачей опубликовал пост в Facebook, где рассказал, что фельдшер предложила ему приложить к ране замороженную курицу.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте – это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: «вот это держите час». Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо - значит надо», – написал журналист.

Хирург при осмотре также не выявил кровотечения и направил журналиста в больницу в связи с наличием раневого процесса, однако Виноградов в больницу не явился.

«На следующий день 11 декабря в 13.51 мск на пульт скорой медицинской помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14.10 мск прибыла на место и доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний (нагноение в области послеоперационной раны). Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно в связи с внезапным разрывом бедренной артерии», – добавили в столичном Депздраве.

Вечером в тот же день Виноградов скончался от массивного кровотечения, несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия. Точная причина смерти журналиста будет установлена позже.

Ранее СК начал проверку после смерти женщины после отказа врачей скорой помощи нести ее на носилках.