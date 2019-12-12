РЖД планируют запустить «дневной экспресс» из Москвы в Минск

РЖД и Белорусская железная дорога (БЖД) начали разработку проекта запуска ускоренного пассажирского дневного поезда между Москвой и Минском, заявил глава БЖД Владимир Морозов.

«Задача такая, чтобы за шесть часов, днем, в комфортабельных условиях сообщение между Минском и Москвой мы (запустили – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Морозов «РЖД ТВ».

По его словам, планируется запустить «дневной экспресс» к декабрю 2020 года.

Для разработки проекта сформирована рабочая группа. Планируется использовать составы на локомотивной тяге. Поезда будут формироваться из вагонов РЖД и БЖД.

Одной из ключевых задач сейчас является определение наиболее удобного времени для прибытия поезда в Москву. Проект считается перспективным, так как за 2019 год железной дорогой для поездок между Белоруссией и Россией воспользовались около 2 млн пассажиров.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, нужна ли России скоростная железная дорога до Минска.