Красноярская массажистка-частница сломала обе ноги ребенку

В Красноярске массажистка-частница во время сеанса массажа сломала обе ноги 7-месячной девочке.

Массаж девочке назначили врачи, семья обратилась к знакомому мануальному специалисту, которая ранее уже делала массаж старшим детям. За один курс массажа и неоконченный второй родители заплатили около 80 тыс. рублей, сообщает ТВК.

После сеанса мама девочки заметила, что ребенок ведет себя беспокойно, у нее поднялась температура, а правая нога перестала двигаться. Рентген показал, что обе ноги у девочки сломаны, а правая – в трех местах.

По словам матери, сначала она хотела решить конфликт с массажисткой мирно, однако после того, как та перестала выходить на связь, намерена обратиться в полицию.

В Минздраве Красноярского края заявили, что такой квалификации как «детский массажист» нет – есть «медицинская сестра по массажу». В ведомстве посоветовали родителям обращаться только к специалистам, которые имеют лицензию на проведение подобных манипуляций, а также подтверждают свою квалификацию раз в несколько лет.

Ранее в Краснодарском крае врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения.