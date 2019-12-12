Глава МЧС охарактеризовал нового врио губернатора Иркутской области

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его бывший заместитель, ставший врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на новом посту будет внимательно относиться к проблемам каждого жителя региона и справится с задачами.

«Надеюсь, на своем новом посту, в своей новой работе Игорь Иванович будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области», – сказал Зиничев, передает ТАСС.

Министр рассказал, что работал с Кобзевым полтора года. «За полтора года совместной работы Игорь Иванович Кобзев проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – пояснил министр. Кроме того, как главный государственный инспектор России по пожарному надзору Кобзев большое внимание уделял вопросам безопасного отдыха детей.

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев также поддержал назначение Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области.

«Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний», – сказал Гордеев, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, врио главы региона назначен Игорь Кобзев.

Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году – Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.