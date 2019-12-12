Кардиолог заявил о безопасности рамок в магазинах для людей с кардиостимулятором

Противокражные рамки, установленные в магазинах, абсолютно безопасны для людей с кардиостимуляторами, так как на них установлена защита от магнитных полей, рассказал газете ВЗГЛЯД кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Ранее одна из пользовательниц соцсетей пожаловалась, что ее 80-летняя мать не может посещать магазины, в том числе продуктовые, из-за кардиостимулятора. Автор поста считает это дискриминацией людей «по признаку нездоровья».

«Единственные небезопасные металлодетекторы для человека с кардиостимулятором – П-образные, которые установлены в аэропортах, госучреждениях и так далее, хотя даже они не особо опасны. Если мы говорим о «столбиках» (антикражные ворота), то волноваться абсолютно не о чем», – объясняет Мацкеплишвили.

Все современные кардиостимуляторы экранированы и защищены даже от сильных магнитных полей. Кардиолог отмечает, что на сегодняшний день пациенту с кардиостимулятором возможно даже провести МРТ, в котором, как известно, создается гигантское магнитное поле. Поэтому быстрое прохождение через любые рамки не сможет никак повлиять на работу прибора.

«В целом установка кардиостимулятора должна обеспечивать совершенно нормальное качество жизни без каких-то выраженных ограничений, если только нет объятий с микроволновой печкой или приближения к индукционной варочной панели», – говорит Мацкеплишвили.

Кардиолог отмечает, что люди, которые все-таки боятся и хотят себя обезопасить проходя через П-образную рамку, например, когда много людей и есть вероятность задержаться в проходе на 10-15 секунд, то обладатель кардиостимулятора всегда может обратиться к охране или сотруднику полиции. Каждому владельцу «прибора на сердце» выдается паспорт, подтверждающий данную особенность. Предъявив его, человек может пройти в другом месте.

В ноябре 2014 года в аэропорту Улан-Удэ умерла 30-летняя девушка, у которой был установлен кардиостимулятор. Высказывались предположения, что смерть наступила от сердечного приступа, спровоцированного металлодетектором.