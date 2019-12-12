Приехавших на Украину журналистов «Звезды» добавили в базу «Миротворца»

Украинский портал «Миротворец» заявил, что приехавшие на Украину журналисты российского телеканала «Звезда» будут добавлены в базу сайта, а их приезд якобы является «частью информационной спецоперации».

«Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд – часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли», – говорится в Twitter «Миротворца».

Ранее сообщалось, что журналистов телеканала «Звезда» пропустили через украинскую границу после приглашения президента Украины Владимира Зеленского в адрес российских СМИ.

В среду также сообщалось, что на Украину пустили журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.