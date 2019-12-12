Ректор МГЮА рассказал об итогах Всероссийского юридического диктанта

Участники III Всероссийского правового (юридического) диктанта большего всего дали правильных ответов на вопросы из конституционно права, сообщил ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

В диктанте приняли участие более 220 тыс. человек из всех субъектов России, а также из 164 стран мира, сообщает РАПСИ.

«Мы определи топ-3 отрасли права, по которым у нас больше всего было правильных ответов: конституционное, административное и уголовное. С моей точки зрения, это свидетельствует об определенной политизации населения – оно очень активно вовлечено во все эти процессы», – сказал Блажеев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов III Всероссийского правового диктанта.

По словам ректора МГЮА, самыми сложными для участников диктанта стали вопросы из отрасли жилищного, семейного и финансового права. Так, небольшая часть граждан смогла ответить правильно на вопросы о том, «какой договор аренды нежилого помещения подлежит регистрации» (10%) и «когда допускается заключение брака» (16%).

Блажеев также отметил, что уровень правой грамотности молодых людей до 23 лет один из самых низких.

«Уровень их правой грамотности, если не самый низкий, то ниже другой возрастной группы – 35-45 лет. Это значит, что для граждан до 23 лет нам надо запускать какие-то программы, которые повышают правовую грамотность. Уже давно Ассоциация юристов России (АЮР) с этим выступала – просили, настаивали, чтобы дисциплина права была в школе», – сказал ректор МГЮА.

Юридический диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Организаторами диктанта выступают АЮР, «Деловая Россия», партнерами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), МГЮА и Европейская Юридическая Служба.