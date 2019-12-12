Российским студентам рассказали о социальном лифте на профессиональных стажировках

На шестой ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо-2019» проекту «Профстажировки 2.0» посвятили трек «Студенческие стажировки как социальный лифт».

«Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В работе трека приняли участие представители крупнейших работодателей, которые разместили на платформе профстажировки.рф свои практико-ориентированные задания для студентов. Это ПАО «Магнит», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД, ПАО «Ростелеком», Минкавказ России и Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Представителем от вузов-участников проекта выступил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Представители крупнейших работодателей рассказали о самых востребованных студентами кейсах и оригинальных подходах к их решению, которые предложили участники всероссийского конкурса студенческих работ. Они также обозначили наиболее востребованные компетенции студентов и выпускников с учетом отраслевой и региональной специфики.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин отметил, что проект, которому посвящен трек – один из новых образовательных механизмов.

«Мы часто говорим о социальных лифтах. Это очень абстрактное понятие, в которое каждый вкладывает что-то свое. Мы подошли к этой теме точечно. Если после прохождения производственной практики студент пришел в компанию работать – это пример сработавшего социального лифта. Если до этого он начал еще писать дипломную работу по реальному кейсу работодателя – это второй пример. На платформе профстажировки.рф мы объединили эти механизмы и очень рассчитываем, что проект станет реальным социальным лифтом для тысяч российских студентов. Поможет им трудоустроиться именно в ту компанию, в которую они хотят. А устроившись, будут решать те задачи, над которыми уже работали, будучи студентами», – отметил руководитель проекта.

Директор департамента государственной молодежной политики и социальной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Ольга Чернышева отметила, что проект «Профстажировки» создает отличный механизм взаимодействия образования и бизнеса, предоставляет новые возможности для обучающихся.

«Минобрауки крайне заинтересовано в реализации этого проекта. В настоящий момент мы разрабатываем соглашение с проектом, которое в ближайшее время будет подписано и позволит более тесно взаимодействовать. Я сама мониторила большинство размещенных кейсов по интересующим направлениям этой площадки. Они максимально близко отражают реальную ситуацию в экономике страны и устанавливают новый уровень требований к знаниям, которые студенты должны получить, и соответственно, еще больше и глубже развивают молодого специалиста», – отметила Ольга Чернышева.

Она также добавила, что Минобрауки тоже разместило на этой площадке кейсы от семи департаментов. Другие департаменты в ближайшее время тоже подключатся к проекту. По ее словам, «решение данных кейсов позволит победителям конкурса студенческих работ пройти практику в министерстве и в будущем принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв».

На треке также было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» между АНО «Россия – страна возможностей» и АО «Росгеология». Подписи под документом поставили руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин и директор по кадровой политике АО «Росгеология» Сергей Щербаков.

«В этом году мы представили 19 кейсов, но это только начало, в следующем году их будет больше. Цель Росгеологии – привлечь талантливых студентов из всех регионов России в нашу компанию», – отметил Сергей Щербаков.

На треке также показали сюжеты с историями ярких участников конкурса, которые успешно решают задачи потенциальных работодателей в рамках курсовых и дипломных работ.