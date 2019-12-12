Северный флот рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали 10 военнослужащих, которые направлены в лечебные учреждения, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

До этого экстренные службы сообщили о 12 пострадавших.

Пожар все еще не потушен, также продолжается поиск троих пропавших без вести.

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром. Причиной названа искра, которая во время сварки упала в трюм, где оставался мазут.

Пожарные борются за живучесть авианосца.