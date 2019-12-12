Бокерия рассказал, как увеличение продолжительности жизни россиян отразилось на работе хирургов

В России заметно увеличилась продолжительность жизни, заявил президент Лиги здоровья нации, кардиохирург Лео Бокерия. Он заметил, что сейчас в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в неделю проводится 3-4 операции на открытом сердце людям старше 80 лет, что раньше происходило крайне редко.

«У нас люди реально стали дольше жить, потому что у нас в неделю бывает 3-4 человека (старше 80 лет, – прим. ВЗГЛЯД), которых мы оперируем на открытом сердце. Почему я так говорю, потому что еще 15 лет назад мы брали 50-летнего человека и боялись, что он умрет», – приводит РИА «Новости» слова Бокерии на заседании оргкомитета форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года достигла исторического национального максимума – 73,5 лет.