МИД опроверг сведения о сотрудничестве российской компании с боевиками в ЦАР

Министерство иностранных дел России назвало недостоверными сообщения о сотрудничестве компании Lobaye Invest с участием негосударственного капитала России с боевиками в Центральноафриканской республике.

«Обратили внимание на информацию о том, что некоторые экономические операторы якобы ведут добычу полезных ископаемых в районах, до сих пор подконтрольных боевикам, подпитывая тем самым их антиправительственную деятельность. В частности, в этой связи упоминается центральноафриканская компания «Лобай Инвест», учрежденная с участием российского негосударственного капитала», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Подчеркивается, что эти сведения «недостоверны» и могут быть отнесены «к категории политического заказа», либо же к «недобросовестной конкуренции».

«По информации посольства России в ЦАР, подкрепленной официальной корреспонденцией от правительственных структур этой страны, лицензии, выданные «Лобай Инвест» центральноафриканскими властями, распространяются исключительно на территории с установившимся контролем Банги. Там обеспечен приемлемый уровень безопасности», – сообщили в МИД.

Разработка месторождений при этом еще не началась, а вся добывающая деятельность, подчеркивает МИД, будет осуществляться в соответствии «с законодательством ЦАР и правилами Кимберлийского процесса на благо народа этой страны».

В апреле СМИ сообщали, что компания Lobaye Invest, якобы связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила разрешение на добычу алмазов и золота в четырех городах ЦАР: Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа.