В Москве открылся фестиваль «Дни Дальнего Востока»

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев открыл третий фестиваль «Дни Дальнего Востока» в Экспоцентре в Москве.

«Наша основная работа проходит на территории самого Дальнего Востока. Тем не менее Дальний Восток – это часть Российской Федерации. Развитие Дальнего Востока – процессы, прежде всего связанные с экономкой, привлечением инвестиций. Нужно, чтобы о том, что происходит на востоке нашей страны, знало как можно больше людей. Потому что Дальний Восток развивают все те люди, которые живут на его территории. Столица нашей Родины – город, где живут миллионы. А на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест по самым разными специальностям», – отметил Юрий Трутнев.

Он добавил, что организаторы мероприятия надеются заинтересовать москвичей и всех граждан страны возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток.

На фестивале свои интерактивные стенды представили все одиннадцать дальневосточных регионов. На них представлены экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов ДФО. «Мне кажется, что выставочная часть организована лучше, чем в прошлом году. Больше объектов и экспозиций, которые вызывают интерес у людей. Больше улыбок людей», – считает вице-премьер.

В зоне «туризм» расположена масштабная инсталляция, благодаря которой можно получить информацию о многообразии и привлекательности туристического потенциала дальневосточных регионов. В качестве основы для инсталляции выступает технология «умного граффити», которая позволяет создавать красочные и необычные изображения в режиме реального времени на «виртуальном» холсте. Любой участник фестиваля может принять участие в «Большом дальневосточном квесте» и получить призы. Посетители смогут оформить заявку на «дальневосточный гектар» и посмотреть презентации о том, какие проекты уже реализованы с помощью этой программы.

«Впечатления положительные. Приятно увидеть своих земляков-амурчан. Многие из моих знакомых смогли приехать. А самое главное – можно порадоваться за тех, кто смог добиться результатов. На первую выставку ребята из Амурской области привезли таежный мед, у них была задача прорваться в торговые сети. Им это удалось», – рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Посетителей-школьников и абитуриентов ждет секция «Учеба и работа на Дальнем Востоке». Ученикам 11 классов будет предложено поучаствовать в олимпиаде «Ближе к Дальнему». По результатам тестирования на компьютерах в формате всероссийской олимпиады можно получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Дальнего Востока. «В прошлом году многие участники выставки прошли отбор и смогли поступить в Дальневосточный федеральный университет. Теперь эти молодые люди из центральной части страны учатся на Дальнем Востоке», – заметил Александр Козлов.

Часть мероприятий фестиваля будет посвящена трудоустройству. В преддверии фестиваля десятки студентов крупнейших вузов Москвы прошли отбор для стажировки на крупных предприятиях ДФО. В ходе специальной сессии генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат вручит победителям сертификаты, включающие бесплатный перелет и проживание, а работодатели расскажут о ближайших конкурсах, дающих возможность пройти стажировку, проявить себя и получить работу.

В рамках деловой программы пройдут лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков. Дальний Восток – регион обширных природных богатств и ресурсов, привлекательный для туризма и реализации амбициозных инвестиционных и творческих проектов.

Уникальную природу Дальнего Востока представит Минприроды. Основной особенностью экспозиции является тактильность зоны: посетители изучают редкие дальневосточные растения и могут помедитировать рядом с импровизированным садом камней и мини-водопадом.

Музыкальный фестиваль познакомит посетителей с современными музыкальными коллективами Дальнего Востока. Ярким событием заключительного дня фестиваля станет встреча с космонавтом Павлом Виноградовым.

Напомним, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоится вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и пройдет церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Организаторами «Дней Дальнего Востока» выступают аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.