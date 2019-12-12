В Москве открылся фестиваль «Дни Дальнего Востока»

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12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
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Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
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              В Москве открылся фестиваль «Дни Дальнего Востока»

              12 декабря 2019, 17:22

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              Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев открыл третий фестиваль «Дни Дальнего Востока» в Экспоцентре в Москве.

              «Наша основная работа проходит на территории самого Дальнего Востока. Тем не менее Дальний Восток – это часть Российской Федерации. Развитие Дальнего Востока – процессы, прежде всего связанные с экономкой, привлечением инвестиций. Нужно, чтобы о том, что происходит на востоке нашей страны, знало как можно больше людей. Потому что Дальний Восток развивают все те люди, которые живут на его территории. Столица нашей Родины – город, где живут миллионы. А на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест по самым разными специальностям», – отметил Юрий Трутнев.

              Он добавил, что организаторы мероприятия надеются заинтересовать москвичей и всех граждан страны возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток.

              На фестивале свои интерактивные стенды представили все одиннадцать дальневосточных регионов. На них представлены экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов ДФО. «Мне кажется, что выставочная часть организована лучше, чем в прошлом году. Больше объектов и экспозиций, которые вызывают интерес у людей. Больше улыбок людей», – считает вице-премьер.

              В зоне «туризм» расположена масштабная инсталляция, благодаря которой можно получить информацию о многообразии и привлекательности туристического потенциала дальневосточных регионов. В качестве основы для инсталляции выступает технология «умного граффити», которая позволяет создавать красочные и необычные изображения в режиме реального времени на «виртуальном» холсте. Любой участник фестиваля может принять участие в «Большом дальневосточном квесте» и получить призы. Посетители смогут оформить заявку на «дальневосточный гектар» и посмотреть презентации о том, какие проекты уже реализованы с помощью этой программы.

              «Впечатления положительные. Приятно увидеть своих земляков-амурчан. Многие из моих знакомых смогли приехать. А самое главное – можно порадоваться за тех, кто смог добиться результатов. На первую выставку ребята из Амурской области привезли таежный мед, у них была задача прорваться в торговые сети. Им это удалось», – рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

              Посетителей-школьников и абитуриентов ждет секция «Учеба и работа на Дальнем Востоке». Ученикам 11 классов будет предложено поучаствовать в олимпиаде «Ближе к Дальнему». По результатам тестирования на компьютерах в формате всероссийской олимпиады можно получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Дальнего Востока. «В прошлом году многие участники выставки прошли отбор и смогли поступить в Дальневосточный федеральный университет. Теперь эти молодые люди из центральной части страны учатся на Дальнем Востоке», – заметил Александр Козлов.

              Часть мероприятий фестиваля будет посвящена трудоустройству. В преддверии фестиваля десятки студентов крупнейших вузов Москвы прошли отбор для стажировки на крупных предприятиях ДФО. В ходе специальной сессии генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат вручит победителям сертификаты, включающие бесплатный перелет и проживание, а работодатели расскажут о ближайших конкурсах, дающих возможность пройти стажировку, проявить себя и получить работу.

              В рамках деловой программы пройдут лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков. Дальний Восток – регион обширных природных богатств и ресурсов, привлекательный для туризма и реализации амбициозных инвестиционных и творческих проектов.

              Уникальную природу Дальнего Востока представит Минприроды. Основной особенностью экспозиции является тактильность зоны: посетители изучают редкие дальневосточные растения и могут помедитировать рядом с импровизированным садом камней и мини-водопадом.

              Музыкальный фестиваль познакомит посетителей с современными музыкальными коллективами Дальнего Востока. Ярким событием заключительного дня фестиваля станет встреча с космонавтом Павлом Виноградовым.

              Напомним, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоится вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и пройдет церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Организаторами «Дней Дальнего Востока» выступают аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.


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