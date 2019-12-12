Дым с «Адмирала Кузнецова» дошел до близлежащих домов

Дым с пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дошел до расположенных неподалеку корпусов 35-го судоремонтного завода и ФГУП «Атомфлот».

К 15.30 по местному времени дым начал белеть, в воздухе почувствовался запах гари, передает «Интерфакс».

Возле крейсера работают два пожарных судна, они подают воду в горящий отсек.

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром, причиной названа искра, во время сварки упавшая в трюм, где находились остатки мазута. Сообщалось, что пожарные борются за живучесть единственного российского авианосца.

Во время ЧП пропало три человека, сообщалось о 10 пострадавших, восемь из которых госпитализированы.