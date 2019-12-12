Парламент Киргизии возложил на Атамбаева ответственность за массовые беспорядки

Парламент Киргизии одобрил решение госкомиссии по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке о возложении ответственности за них на бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Решение поддержали 87 депутатов из 120. Комиссия пришла к выводу, что действия руководства Госкомитета нацбезопасности и МВД страны, «несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии», сообщает РИА «Новости».

Ранее госкомиссия возложила на Атамбаева ответственность за массовые беспорядки, а также заявила, что бывший президент готовил насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. Сейчас бывший президент находится под арестом.