В соцсети «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»

В соцсети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания», где будут появляться фото, опубликованные в тот же день год или несколько лет назад.

В новом разделе появятся годовщины дружбы с другими пользователями, дата регистрации «ВКонтакте» и другие события, сообщает РИА «Новости» .

К каждому «Воспоминанию» можно добавить цветной фон, а в мобильном приложении — поделиться им в истории, а также отметить друзей, хештег, стикер или любую подпись.

Ранее «ВКонтакте» начал маркировать группы антипрививочников.