Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий офицерам различных ведомств. Среди получивших повышение – следователь по делу режиссера Кирилла Серебренникова Александр Лавров, который стал генерал-майором.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В апреле 2018 года Александр Лавров также получил повышение до старшего следователя по особо важным делам при главе СК России.

Напомним, Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, а 11 сентября суд вернул дело в прокуратуру, отменив меру пресечения.