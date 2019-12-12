В Москве заочно арестовали родственника убитого в Берлине чеченского боевика

Суд Москвы заочно арестовал по делу о терроризме Муради Кавтарашвили, родственника убитого в Берлине чеченского полевого командира, он объявлен в розыск, сообщил источник.

«Российский суд арестовал Муради Кавтарашвили, заочно предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение», – передает слова источника ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее завил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили – «кровавый человек», боевик и «не грузин по национальности».

При этом он заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать чеченского боевика, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина, СМИ стали писать о «российском следе».

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства Хангошвили.

Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об убийстве Хангошвили, а что является явными домыслами.