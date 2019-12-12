СМИ: Левченко подал в отставку с поста губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представитель КПРФ, уходит в отставку, сообщили СМИ со ссылкой на несколько источников.

Один из источников сообщил, что Левченко сам написал заявление, а указ президента на этот счет появится в ближайшие часы, сообщает «Коммерсант».

Информацию подтверждают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Один из них сообщил, что указ может быть подписан после встречи президента Владимира Путина с судьями Конституционного суда.

Еще один источник утверждает, что врио губернатора региона может стать помощник президента, бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев, который родился в Иркутской области, а при президенте курировал кадровые вопросы.

Левченко за последнее время оказывался в центре нескольких скандалов. Так, в ноябре сообщалось, что управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения, которые могут стать основанием для отставки губернатора Иркутской области – выяснилось, что Левченко скрывал свою недвижимость и земельные участки в Новой Разводной.