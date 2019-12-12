Москвичи получили мешки с землей вместо интернет-заказов

Несколько москвичей обратились в полицию с заявлением на мошенников, которые вместо товаров, заказанных через Интернет, присылали пострадавшим мешки с землей и другим хламом.

Так, пенсионерка заказала в Сети платья и костюмы, однако вместо них женщина получила четыре пакета с землей, сообщает «Рен ТВ».

Еще один пострадавший заказал шлифовальную машину, но в посылке оказался кусок хозяйственного мыла, желтая ручка и молоток. От действий мошенников пострадал еще один мужчина, купивший в интернет-магазине болгарку. Открыв посылку на почте, он обнаружил резиновый молоток и хозяйственное мыло.

При этом жертвами аферистов стали жители других регионов, в том числе Ленобласти, где женщине вместо платья прислали уличный песок и старые майки. Правоохранительные органы по факту заявлений проводят проверку.

Как определить опасные интернет-магазины и не попасть в руки к мошенникам ранее рассказали в Роспотребнадзоре.