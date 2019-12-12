Болгария собралась купить списанные норвежские подлодки

Власти Болгарии заинтересованы в покупке списанных Норвегией подводных лодок, заявил болгарский премьер Бойко Борисов на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Норвегия сейчас списывает старые подводные лодки. Болгария заинтересована в их приобретении для усиления своих военно-морских сил. У нас есть только одна подводная лодка, и она стоит в музее. Если мы хотим развивать наши вооруженные силы, мы должны развивать не только ВВС, но и подводный флот», – передает его слова ТАСС.

В 2011 году сообщалось, что в Болгарии перестал существовать подводный флот – флаг был спущен с последней подводной лодки страны «Слава», построенной еще в Советском Союзе.