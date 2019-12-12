Захарова сравнила военные расходы НАТО и «угрожающей» альянсу России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что «российская угроза» стоит первой в списке угроз для стран-членов НАТО, хотя военные расходы альянса превышают соответствующие расходы России более чем в 20 раз.

«Вместо того, чтоб всерьез заняться поиском ответов на реальные проблемы, а их немало и стоят они сегодня перед всеми странами мира, альянс вновь на первый план вывел некую вымышленную российскую угрозу, хотя досталось и другим регионам мира тоже, а в составленном в Лондоне списке российская угроза идет впереди даже международного терроризма, незаконной миграции и кибервызовов. Хочется сказать, что после этого вопросов о состоянии здоровья Североатлантического альянса появляется все больше», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что НАТО повышает напряженность и продолжает линию на доминирование во всех операционных сферах: на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, а теперь занялось еще и космосом.

«Союзники взяли под козырек в ответ на американские требования повысить военные расходы. Я напомню, они и так составляют больше половины общемировых и более чем в 20 раз превышают российские. То есть в качестве основной угрозы определена угроза из России, при этом уже на сегодняшний день военные расходы структуры в 20 раз превышают соответствующие расходы РФ», – сказала официальный представитель МИД.

В конце ноября Белый дом в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты ожидают от всех стран – членов Североатлантического альянса к 2024 году увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что устаревшие блоковые стереотипы мышления, которые свойственны НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в современном мире.