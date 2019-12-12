Захарова заявила об обеспокоенности состоянием «здоровья» НАТО

Определение России в качестве одной из главных угроз для стран Североатлантического альянса вызывает все больше вопросов о состоянии «здоровья» НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что саммит государств НАТО состоялся в Лондоне 3-4 декабря и был приурочен к 70-летию альянса.

«Казалось бы, юбилейное мероприятие может стать хорошей возможностью критически взглянуть на содеянное, задуматься о соответствии целей и задач Североатлантического альянса современной геополитической ситуации и осмыслить отношения с основными партнерами, соседями, другими игроками, поразмышлять о перспективах. Но, как мы знаем, поразмышлять можно, когда есть чем», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Однако, отметила дипломат, НАТО по итогам встречи «вновь на первый план вывела некую вымышленную российскую угрозу» вместо того, чтобы «всерьез заняться поиском ответов на реальные проблемы», которые требуют совместного решения. «В составленном в Лондоне списке (угроз безопасности альянсу) российская угроза идет впереди даже международного терроризма, незаконной миграции и кибер-вызовов», – сказала она.

«Еще раз хочется сказать, что после этого вопросов о состоянии «здоровья» Североатлантического альянса появляется все больше», – добавила Захарова.

Напомним, 4 декабря саммит НАТО постановил, что угрозами Североатлантическому альянсу являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.

В ноябре президент Франции Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.

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