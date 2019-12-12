Об отсутствии проблем с питанием заявили 95% россиян

Более 90% граждан России считают, что они не испытывают проблем с питанием, следует из результатов исследования рациона питания жителей страны, проведенного Росстатом в 2018 году.

По итогам исследования 2018 года, 95,4% опрошенных считают, что они не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом питания. При этом число тех, кто может позволить себе ту «еду, которую хотят есть» составило 51,7%. Еще 43,7% респондентам достаточно еды, однако они не всегда могут позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось. Число тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Показатели 2018 года близки к цифрам предыдущего исследования, проведенного в 2013 году. Его итоги показывали, что процент тех, кто не испытывал проблем с питанием, составил 94,2%, а с недостатком еды сталкивалось 5,8% респондентов. Тем не менее, отмечено увеличение доли тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось – с 41,9% до 443,7%.

За пять лет, прошедших между двумя исследованиями, снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях – количество многодетных семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году. Однако 7,5% многодетных семей по данным 2018 года, по-прежнему, сталкиваются с недостатком еды.

Число домохозяйств, состоящих из инвалидов, в которых нет значительных трудностей с покупкой необходимых продуктов и качеством рациона выросло с 88,7% в 2013 году до 90,2% в 2018 году. Тем не менее, 9,8% таких домохозяйств по-прежнему испытывают проблемы с качеством ежедневного рациона и сталкиваются с недостатком еды. Среди домохозяйств, состоящих из пенсионеров, проблемы с ежедневным рационом испытывает 7,1%.

В целом, по итогам исследования 2018 года 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился (84% по итогам исследования 2013 года). При этом выросла доля тех, кто ежедневно или несколько раз в неделю потребляет творог и творожные продукты – с 39,8% в 2013 году до 48,8% в 2018 году, а также свежие фрукты – с 57% в 2013 году до 60,3% в 2018 году. Однако этого недостаточно – в соответствие с принципами здорового питания, свежие фрукты, овощи и молочная продукция должны стать важной частью ежедневного рациона каждого человека. Это имеет особое значение на фоне данных исследования о том, что 30,1% детей в возрасте от трех до 13 лет потребляют овощи не чаще раза в неделю.

Кроме того, 56,3% населения по-прежнему потребляет мясные изделия не чаще раза в неделю. В то же время 46% респондентов оценили состояние своего здоровья, как хорошее, 45% – как удовлетворительное. Число тех, кто имеет одно или более заболеваний, связанных с питанием, составило 42,3%. В 2013 году этот показатель был выше – 44,9% опрошенных заявили о наличии у них одного или нескольких заболеваний, связанных с питанием.

Одним из важнейших результатов проведенного исследования стала возможность оценить предрасположенность к накоплению избыточной массы тела. Для этого применялась инструментальная оценка – измерение роста и веса, и последующее сопоставление антропометрических характеристик с суточным рационом и калорийностью потребляемых продуктов. В результате выяснилось, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Характеристикам нормы соответствуют 34% мужчин и 38,1% женщин.

В 2018 году общая энергетическая ценность среднесуточного рациона составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалорий у женщин. Основную долю в нем составили углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6%, соответственно).

Исследование позволило выявить разницу в привычках потребления различных продуктов питания мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми. В частности, женщины увеличили потребление молока и молочных продуктов – по сравнению с 2013 годом – с 276,6 литров до 285,8 литров на человека, в то время, как мужчины сократили его с 314,9 до 310,8 литров на человека. Отмечено, что наибольшая разница в потреблении различных продуктов между мужчинами и женщинами в таких категориях, как мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия – женщины потребляют почти в два раза меньше. Яиц, картофеля, растительного масла и других жиров мужчины потребляют в полтора раза больше, чем женщины.

Отдельный блок исследования был посвящен оценке состояния здоровья детей и качеству их питания в школах. В целом, по мнению родителей состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от трех до 13 лет можно оценивать, как хорошее. Однако если среди детей от трех до шести лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с семи до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12-13 лет – до 80,7%.

Впервые исследование такого рода проводилось в строгом соответствие с международной методологией и руководством общеевропейского диетологического исследования «EU Menu». Всего было опрошено порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств. Респонденты отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии заболеваний, связанных с питанием, и следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе. Особенностью исследования 2018 года стало применение приборов – весов и ростомеров – для проведения антропометрических исследований. Это позволило оценить долю населения с избыточным весом, а также тех, кто предрасположен к ожирению.