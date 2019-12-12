Об отсутствии проблем с питанием заявили 95% россиян

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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...

Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
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Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
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              Об отсутствии проблем с питанием заявили 95% россиян

              12 декабря 2019, 14:21

              Текст: Алина Назарова

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              Более 90% граждан России считают, что они не испытывают проблем с питанием, следует из результатов исследования рациона питания жителей страны, проведенного Росстатом в 2018 году.

              По итогам исследования 2018 года, 95,4% опрошенных считают, что они не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом питания. При этом число тех, кто может позволить себе ту «еду, которую хотят есть» составило 51,7%. Еще 43,7% респондентам достаточно еды, однако они не всегда могут позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось. Число тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Показатели 2018 года близки к цифрам предыдущего исследования, проведенного в 2013 году. Его итоги показывали, что процент тех, кто не испытывал проблем с питанием, составил 94,2%, а с недостатком еды сталкивалось 5,8% респондентов. Тем не менее, отмечено увеличение доли тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось – с 41,9% до 443,7%.

              За пять лет, прошедших между двумя исследованиями, снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях – количество многодетных семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году. Однако 7,5% многодетных семей по данным 2018 года, по-прежнему, сталкиваются с недостатком еды.

              Число домохозяйств, состоящих из инвалидов, в которых нет значительных трудностей с покупкой необходимых продуктов и качеством рациона выросло с 88,7% в 2013 году до 90,2% в 2018 году. Тем не менее, 9,8% таких домохозяйств по-прежнему испытывают проблемы с качеством ежедневного рациона и сталкиваются с недостатком еды. Среди домохозяйств, состоящих из пенсионеров, проблемы с ежедневным рационом испытывает 7,1%.

              В целом, по итогам исследования 2018 года 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился (84% по итогам исследования 2013 года). При этом выросла доля тех, кто ежедневно или несколько раз в неделю потребляет творог и творожные продукты – с 39,8% в 2013 году до 48,8% в 2018 году, а также свежие фрукты – с 57% в 2013 году до 60,3% в 2018 году. Однако этого недостаточно – в соответствие с принципами здорового питания, свежие фрукты, овощи и молочная продукция должны стать важной частью ежедневного рациона каждого человека. Это имеет особое значение на фоне данных исследования о том, что 30,1% детей в возрасте от трех до 13 лет потребляют овощи не чаще раза в неделю.

              Кроме того, 56,3% населения по-прежнему потребляет мясные изделия не чаще раза в неделю. В то же время 46% респондентов оценили состояние своего здоровья, как хорошее, 45% – как удовлетворительное. Число тех, кто имеет одно или более заболеваний, связанных с питанием, составило 42,3%. В 2013 году этот показатель был выше – 44,9% опрошенных заявили о наличии у них одного или нескольких заболеваний, связанных с питанием.

              Одним из важнейших результатов проведенного исследования стала возможность оценить предрасположенность к накоплению избыточной массы тела. Для этого применялась инструментальная оценка – измерение роста и веса, и последующее сопоставление антропометрических характеристик с суточным рационом и калорийностью потребляемых продуктов. В результате выяснилось, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Характеристикам нормы соответствуют 34% мужчин и 38,1% женщин.

              В 2018 году общая энергетическая ценность среднесуточного рациона составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалорий у женщин. Основную долю в нем составили углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6%, соответственно).

              Исследование позволило выявить разницу в привычках потребления различных продуктов питания мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми. В частности, женщины увеличили потребление молока и молочных продуктов – по сравнению с 2013 годом – с 276,6 литров до 285,8 литров на человека, в то время, как мужчины сократили его с 314,9 до 310,8 литров на человека. Отмечено, что наибольшая разница в потреблении различных продуктов между мужчинами и женщинами в таких категориях, как мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия – женщины потребляют почти в два раза меньше. Яиц, картофеля, растительного масла и других жиров мужчины потребляют в полтора раза больше, чем женщины.

              Отдельный блок исследования был посвящен оценке состояния здоровья детей и качеству их питания в школах. В целом, по мнению родителей состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от трех до 13 лет можно оценивать, как хорошее. Однако если среди детей от трех до шести лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с семи до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12-13 лет – до 80,7%.

              Впервые исследование такого рода проводилось в строгом соответствие с международной методологией и руководством общеевропейского диетологического исследования «EU Menu». Всего было опрошено порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств. Респонденты отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии заболеваний, связанных с питанием, и следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе. Особенностью исследования 2018 года стало применение приборов – весов и ростомеров – для проведения антропометрических исследований. Это позволило оценить долю населения с избыточным весом, а также тех, кто предрасположен к ожирению.


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