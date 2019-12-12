В России приняли кодекс этики использования данных

В четверг в Центре международной торговли в рамках Недели российского интернета (RIW 2019) состоялось торжественное подписание кодекса этики использования данных. Положения нового отраслевого акта саморегулирования распространятся на оборот всех типов данных для присоединившихся компаний и организаций.

Первыми поддержали кодекс крупнейшие российские компании. Свои подписи на документе оставили представители таких компаний, как: Газпром-медиа холдинг, Яндекс, МегаФон, Тинькофф Банк, Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Группа QIWI, Mail.ru Group, Группа ВТБ, ВымпелКом, Ростелеком, МТС, а также аналитический центр при правительстве России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В торжественной церемонии подписания кодекса этика приняли участие представители организаций-разработчиков документа: Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных и Сергей Петров, председатель правления Института развития интернета.

Указывается, что совместная работа лидеров отрасли, государства и гражданского общества позволила выработать понятные и прозрачные принципы работы с данными. Согласно замыслу инициаторов разработки кодекса, положения документа станут основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой.

Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных.

Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников. Положения кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем.

Неотъемлемой частью кодекса является «Белая книга», в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными. Книга должна стать ориентиром для участников рынка и оказать позитивное влияние на развитие отрасли в целом. Постоянное ведение и обновление «Белой книги» будет способствовать внедрению лучших бизнес-практик в сфере использования данных.

Целями кодекса указываются: закрепление основных принципов взаимодействия заинтересованных лиц – государства, граждан, бизнеса; формирование универсальных правил, определяющих границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества; создание базы для последующих регуляторных инициатив в области данных.