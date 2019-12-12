Медведев призвал навести порядок в работе экскурсоводов

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства призвал навести порядок в деятельности экскурсоводов и гидов.

«Законодательство меняется по регулированию деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников, поскольку в этой сфере тоже нужно наводить порядок. Там зачастую все это выглядит совершенно недопустимо, подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешение, оказываются неквалифицированно, что дискредитирует саму эту профессию», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что нужно навести порядок в отрасли, и сделать все, чтобы правовое регулирование работы экскурсоводов и гидов осуществлялось, исходя из лучших практик.

Глава правительства также призвал обратить особое внимание на иностранцев, работающих гидами-переводчиками, отметив, что они часто не имеют квалификации для оказания подобных услуг.

Ранее гендиректор Эрмитажа пожаловался на «вянущие от гидов» уши.