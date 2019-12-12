МИД оценил возможность подключения Казахстана к «Силе Сибири – 2»

Подключение Казахстана к газопроводу «Сила Сибири – 2» технически осуществимо, но обсуждение вопроса может быть только после официального обращения, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Стерник заявил, что обсуждение подобных вопросов будет возможно «тогда, когда поступают официальные обращения», передает РИА «Новости».

При этом «с технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо».

Также вопрос увеличения поставок газа из Туркменистана в Россию может обсуждаться в случае заинтересованности сторон. Стерник отметил, что «Газпром и «Туркменгаз» реализуют сегодня контракт на закупку 5,5 млрд кубометров газа в год».

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что компании Роснефть, «Лукойл» и Газпром интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане.

Напомним, в декабре был запущен газопровод «Сила Сибири». Он предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут).

В 2020 году Газпром может поставить в Китай уже до 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – до 10 млрд, в 2022 году – до 15 млрд. Проектной мощности в 38 млрд кубометров компания планирует достичь к 2025 году.

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