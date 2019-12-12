Поветкин высказался о выступлении россиян на ОИ под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион, российский боксер Александр Поветкин заявил, что не стал бы принимать участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Конечно, Олимпиада для спортсмена – это все, большое дело всей их жизни. И то, что нас опять отстранили, я считаю несправедливым. Хочется, чтобы наши ребята поехали на Олимпиаду», – передает ТАСС слова Поветкина.

«Я затрудняюсь сказать что-то по поводу заявления федерации. Конечно, хочется поехать со своим флагом, выступать за страну, тут я не отвечу – это мнение каждого личное. Я считаю, если спортсмен хочет ехать – он должен ехать, все равно все знают, за какую страну он выступает. Я бы под нейтральным флагом не поехал», – сказал он.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду без национального флага.

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