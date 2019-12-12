В Кремле оценили возможность изменения Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о возможном изменении Конституции.

«О каких-то планах я вам ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах», – заявил он, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле намерения в перспективе актуализировать основной закон страны, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому, 68% респондентов выступили за внесение поправок в Конституцию.

Ранее журналист американского издания Fort Russ News в преддверии Дня Конституции России написал, что именно в этом документе скрываются ответы на многочисленные вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, «загадке Владимира Путина и его власти».