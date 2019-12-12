В Кремле прокомментировали высылку немецких дипломатов

Москва надеется, что высылка двух немецких дипломатов из России не станет негативным фактором в отношениях с Берлином, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что это «вынужденная мера взаимности». «Мы рассчитываем и надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германия», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.