Рязанский суд признал делегацию из США виновной в нарушении визового режима

Участники делегации американского университета Буффало после постановления суда были вынуждены покинуть Рязань, куда прибыли для мероприятий, организованных местным отделением «Деловой России».

Делегация университета Буффало (США) провела встречу со студентами и преподавателями рязанских вузов в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. На 9 декабря была назначена встреча делегации с жителями Рязани, однако она не состоялась, передает РИА «Новости».

«К сожалению, встреча не состоялась по «техническим причинам» – американские гости не смогли прибыть в центр развития бизнеса «Точка кипения – Рязань», где планировалось проведение мероприятия. Делегация университета Буффало вынуждена покинуть Россию», – сообщили в организации.

Постановления об административном правонарушении в отношении иностранных граждан было вынесено судьями Советского районного суда Рязани. Как следует из документов суда, правонарушение квалифицировано по статье 18.8 часть 2 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации…»).

Как пояснили в суде, дела об административном правонарушении в отношении пяти граждан США, сотрудников университета города Буффало штата Нью-Йорк, въехавших в Россию по многократной туристической визе, были возбуждены после проведения ими 6 лекций на территории Рязанского института.

«Указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. Суд признал граждан США виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначил им административное наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации», – говорится в сообщении.